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Terör örgütü 'nın gençlik ve şehir yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Bölücü terör örgütü /KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik 'da yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı. İstanbul Esenyurt ve Beyoğlu’nda PKK terör örgütü adına eylem düzenleyen 8 şüpheli ile örgütün kırsal alanında faaliyet gösteren, militanlarla irtibatlı olduğu belirlenen Z.A. gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 30.6.2020 17:22 Son Güncelleme: 30.6.2020 18:01 ABONE OL
Terör örgütü PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK–PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta molotof kokteyli atılması olayı ile ilgili M.O. H.A, Ö.Y. ,S.K. ,R.D, ve G.G. isimli 6 şahıs ile PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanında faaliyet gösteren silahlı örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen Z.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Yine Beyoğlu'nda yolu araç trafiğine kapatarak korsan gösteri eylemi yapan R.A. ve R.A. isimli şahısların da yakalandığı öğrenildi.

9 KİŞİ YAKALANDI! İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah üç ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda PKK/KCK üyesi 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt üyeleri, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Terör örgütü PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
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