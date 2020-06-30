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'da operasyonu! Yakalanan 5 kişi tutuklandı

'da satıcılarına yönelik geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, 1 kişi şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 08:54 Son Güncelleme: 30.6.2020 08:54 ABONE OL
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 5 kişi tutuklandı
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu taşıyan bir aracı takip ederken 2 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinde dereye uçan otomobilde hayatını kaybeden şehit polis memuru Yunus Çavdar'ın ardından aynı kazada şehit olan Mehmet Ayan'ın adına da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan beşi, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 5 kişi tutuklandı
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