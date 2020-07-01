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Adana merkezli 4 ilde kaçakçılığı operasyonu: 6 kişiye gözaltı

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla giriş yapan düzensiz göçmenleri para karşılığı Ankara ve İstanbul'a götürdükleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 12:08 Son Güncelleme: 1.7.2020 12:08 ABONE OL
Adana merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 kişiye gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yurda illegal yollardan giriş yapan düzensiz göçmenleri, para karşılığında Ankara ve İstanbul'a götüren organizatörlere yönelik 5 ay süren teknik takip gerçekleştirildi.

Adana, Konya, Şanlıurfa ve Hatay'da 8 adrese düzenlenen baskında, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda yakalanan 52 düzensiz göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Adana merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 kişiye gözaltı
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