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'da terör operasyonu! 3 kişiye gözaltı

'da terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 07:58 Son Güncelleme: 1.7.2020 07:59 ABONE OL
Adana'da terör operasyonu! 3 kişiye gözaltı

DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 5 kişinin Adana'da yaşadığını tespit etti. Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından 5 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin, demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği adreslerde arama yapan ekipler, yabancı uyruklu 3 kişiyi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada bir av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Adana'da terör operasyonu! 3 kişiye gözaltı
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