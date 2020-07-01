Afyon’da asayiş motosiklet ekiplerinden operasyon!

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün önleyici hizmetler kapsamında mevcut olan resmi ekip sayısının beşten sekize çıkarıldığı duyuruldu. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş motosikletle ilgili ekiplerin etkinliğinin artırıldığını ifade etti.

20 RUHSATSIZ TABANCA, 32 RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş motosiklet ekiplerinin operasyonlarında 20 ruhsatsız tabanca, 17 kurusıkı tabanca, 32 adet ruhsatsız tüfek, 71, 33 gram esrar maddesi, 12,97 gram bonzai maddesi, 1,01 gram metafetamin maddesi, araması olan 74 şahıs ve bir tane araç 236 adet fişek ele geçirildiği vurgulandı.

"KONTROL VE DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Sayiş Şube Müdürlüğü motosiklek ekibiyle ilgili yaptığı açıklaamda ise şunları kaydetti: "Güvenli ve huzurlu bir ortam sağlamak amacıyla polis-halk ilişkilerine gereken hassasiyet ve önem gösterilerek adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden özellikle halkımızın yoğun bulunduğu hıdırlık mesire alanı, fuar mesire alanı ve erenler okullar bölgesi olmak üzere şehrin muhtelif giriş-çıkış noktalarını kapsayacak şekilde kontrol ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir."