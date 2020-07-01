Başkan Erdoğan'dan Katar'a sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini yarın gerçekleştirecek.
Son olarak 9 Mart 2020 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetine icabetle Belçika'ya giden Başkan Erdoğan, yarın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın yarın Katar'a gideceği öğrenildi.
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