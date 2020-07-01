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Başkan Erdoğan'dan 'a sürpriz ziyaret

Gelen son dakika bilgisine göre, Başkan Erdoğan, pandemi sonrası ilk yurt dışı ziyaretini yarın gerçekleştirecek. Erdoğan, yarın 'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 16:56 Son Güncelleme: 1.7.2020 17:02 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Katar'a sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs salgını sonrasında ilk yurt dışı ziyaretini yarın gerçekleştirecek.

Son olarak 9 Mart 2020 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetine icabetle Belçika'ya giden Başkan Erdoğan, yarın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın yarın Katar'a gideceği öğrenildi.

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Başkan Erdoğan'dan Katar'a sürpriz ziyaret
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