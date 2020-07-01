Bakan Koca duyurdu: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda yasak var mı?

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Bakan Koca duyurdu: ? 2020 Kurban Bayramı'nda yasak var mı?

Kurban Bayramı için az bir süre kaldı. Vatandaşlar, planlarını yapmaya şimdiden başlarken Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı da merak edilmeye başlandı. Zira, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Bunun bu bayramda da olup olmadığı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nda kendisine yöneltilen ', olacak mı?' sorusuna ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Peki, 2020 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Giriş Tarihi: 1.7.2020 11:02 Son Güncelleme: 1.7.2020 11:03 ABONE OL
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı... 2020 Kurban Bayramı'nda yasak gelecek mi?

İslâm alemi için yılın ikinci büyük bayramı olma özelliğini taşıyan 2020 Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Vatandaşlar, gerek kurban gerekse tatil için hazırlıklarına başlarken bayramda yasak olup olmadığı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bilindiği gibi, artan vaka sayılarına paralel olarak bayramda sokağa çıkma yasağı uygulaması en son olarak Ramazan Bayramı'nda uygulanmıştı. Şimdi ise gözler Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına çevrildi.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI, VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Haziran'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, kendisine yöneltilen 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna ilişkin flaş açıklamalarda bulundu ve Bilim Kurulu'nda bu konunun gündeme gelip gelmediğine değindi.

İşte, bayramda yasak hakkında merak edilen son dakika gelişmeleri...

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı... 2020 Kurban Bayramı'nda yasak gelecek mi?

Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı... 2020 Kurban Bayramı'nda yasak gelecek mi?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı... 2020 Kurban Bayramı'nda yasak gelecek mi?
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Bakan Koca duyurdu: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı'nda yasak var mı?
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