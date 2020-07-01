Bu çeşmeler şehitler için akacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Suriye'nin El Bab ve İdlib bölgesinde şehit olan Astsubay Ökkeş Karaca için, mezarının bulunduğu Kale Mahallesi Mezarlığına, Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş için de Hacı Mus tafa Mahallesi Malik Bin Ejder Türbesi Mezarlığına birer çeşme yaptırdı. Şehitlerin anısına çeşme yaptırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Bu çeşmelerden vatanımız için toprağa düşmüş herkes için Fatiha'lar akacak. Su içenler her fırsatta şehitlerimizi yâd edecekler" dedi.