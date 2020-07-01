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Bu çeşmeler şehitler için akacak

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 1.7.2020 ABONE OL
Bu çeşmeler şehitler için akacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Suriye'nin El Bab ve İdlib bölgesinde şehit olan Astsubay Ökkeş Karaca için, mezarının bulunduğu Kale Mahallesi Mezarlığına, Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş için de Hacı Mus tafa Mahallesi Malik Bin Ejder Türbesi Mezarlığına birer çeşme yaptırdı. Şehitlerin anısına çeşme yaptırdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Bu çeşmelerden vatanımız için toprağa düşmüş herkes için Fatiha'lar akacak. Su içenler her fırsatta şehitlerimizi yâd edecekler" dedi.
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Bu çeşmeler şehitler için akacak
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