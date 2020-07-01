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Çavuşoğlu’nun jestine ’den cevap

Dışişleri Bakanı , 1 Temmuz Günü dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Somali Federal Dışişleri Bakanı Amb. o mesaja “Teşekkürler kardeşim Mevlut Cavuşoğlu. Arkadaşlığınıza değer veriyor ve sürekli desteğiniz için teşekkür ediyoruz” ifadeleriyle karşılık verdi.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 20:20 Son Güncelleme: 1.7.2020 20:21 ABONE OL
Çavuşoğlu’nun jestine Somali’den cevap

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 Temmuz Somali Günü dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş #Somali'nin Milli Günü kutlu olsun. Somalili kardeşlerimizin daima yanında olacağız. İlişkilerimizi daha da geliştireceğiz. @MinisterMOFA"

Somali Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Amb. Ahmed Awad ise Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bu iletisinden dolayı bir teşekkür tweeti attı.

Amb. Ahmed Awad şunları kaydetti: "Teşekkürler kardeşim Mevlut Cavuşoğlu. Arkadaşlığınıza değer veriyor ve sürekli desteğiniz için teşekkür ediyoruz."

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Çavuşoğlu’nun jestine Somali’den cevap
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