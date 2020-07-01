CIA bağlantısı iddianamede

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu firari eski savcı Zekeriya Öz'ün Ergenekon soruşturmasını yürüttüğü sırada Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat görevlilerinden talimat aldığı ileri sürüldü. Şüpheli Öz'ün o dönemde kullandığı telefon üzerinden iki ABD numarasıyla görüşmesi tespit edildi. Yine Öz ile aynı soruşturmayı yürüten FETÖ'cü polislerin de ABD Başkonsolosluğu'na kayıtlı çeşitli numaralarla görüştüğü saptandı. Öz'ün görüştüğü istihbaratçıların CIA mensubu olduğu değerlendiriliyor.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Zekeriya Öz'ün o dönemde kullandığı değerlendirilen 0505 267 21 .. numaralı telefonun irtibatları arasında iki adet Amerikan numarasının bulunduğu kaydedildi.Zekeriya Öz'ün 170....22 ve 170....91 numaralarıyla görüştüğü belirlendi. Ayrıca Öz ile birlikte Ergenekon soruşturmasını yürütülen polisler Ali Fuat Yılmazer, Tufan Ergüder, Hüseyin Işıldak, Erol Demirhan'ın de ABD Başkonsolosluğu'na kayıtlı çeşitli numaralarla görüşme kayıtlarının tespit edildiği kaydedildi.