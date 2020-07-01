Fahrettin Koca’dan uyarı: Tedbirlerde dikkatli değiliz

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Günlük Koronavirüs tablosunu açıkladı. Dünkü verilere göre bin 293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu. 1302 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 173 bin 111'e yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı bin 26, entübe hasta sayısı da 328 olarak açıklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" bilgisini verdi.