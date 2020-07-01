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'ün aradığı 'lı 4 kadın Kilis'te yakalandı

Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Operasyonda tarafından aranan Rusya vatandaşı 4 kadın, Kilis'te yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 14:26 ABONE OL
INTERPOL'ün aradığı DEAŞ'lı 4 kadın Kilis'te yakalandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla INTERPOL tarafından aranan Rusya vatandaşı 4 kadın, Kilis'te yakalandı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Hudut birliği askerleriyle Arpakesmez köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, şüphelileri Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.

Yakalandıklarında yanlarında 8 de çocuk bulunan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, Rusya vatandaşları A.H. K, L.A.K, L.G.N. ve A.H.K. olduğu ve INTERPOL tarafından arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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INTERPOL'ün aradığı DEAŞ'lı 4 kadın Kilis'te yakalandı
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