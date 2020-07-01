İstihbarat yerini belirledi SİHA’lar vurdu

PKK'yayönelik başlatılan hava destekli operasyonda Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kanimasi bölgesinde HDP'nin "devlet sivilleri vurdu" diye kara propoganda yaptığı PKK'nın sözde istihbarat yardımcısı terörist "Ariwan Şoreşger" kod adlı Rebvar Alizade olduğu belirlendi. Alizade'nin öldüğünü PKK'da doğruladı. Süleymaniye kırsalında, bir grup PKK'lı teröristin, araçla Kandil bölgesine gittiklerini belirleyen MİT, koordinatları TSK'ya bildirdi. Sivillerin zarar görmemesi için bir süre takip edilen araç, Kanimasi bölgesinde uygun bir noktaya geldiğinde SİHA ile vuruldu. Nokta operasyonda, araçtaki bir terörist etkisiz hale getirilirken, 2 teröristte yaralandı. HDP'liler ise yine "Devlet sivilleri vurdu" açıklaması yaparken, istihbarat birimleri öldürülen teröristin Kandil'in sözde istihbarat başkan yardımcısı terörist "Ariwan Şoreşger" kod adlı Rebvar Alizade olduğunu tespit etti. HDP'li vekillerin "Siviller öldü" açıklamasına rağmen, terör örgütü Rebvar Alizade'nin öldüğünü doğruladı. Kandil'den yapılan açıklamada, terörist Alizade'nin Süleymaniye bölgesindeki hava harekâtında, öldüğünü ve 2'sinin ise yaralandığı belirtildi.