Liderler Suriye için toplanacak

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin video konferansla Suriye konusunu görüşeceklerini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözcü Peskov, liderlerin Suriye krizini ele alacakları görüşmenin yarın yapılacağını dile getirdi. Corona virüsü salgını nedeniyle liderlerin biraraya gelmek yerine video konferans aracılığıyla yapacakları üçlü zirvenin bugün saat 14.00 civarı gerçekleşmesi bekleniyor. Salgın olmasaydı zirvenin İran'ın başkenti Tahran'da yapılması hedefleniyordu. Sözcü Peskov, bu zirvenin de 2018 yılında Suriye ile ilgili olarak Kazakistan'da düzenlenen Astana Zirvesi formatında olacağını dile getirdi.