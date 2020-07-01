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Numan Kurtulmuş'tan 'na: İzlemek hep en kolayı değil mi?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Başkan ’ın sosyal medya düzenlemesi ile ilgili sözlerini çarpıtarak algı oluşturma çabası içine giren CHP ve İYİ Parti başkanlarına çarpıcı bir cevap verdi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal ve İYİ Parti Genel Başkanı ’in çarpıtma çabalarına; 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini televizyonda izlediği kareyi koyarak "İzlemek hep en kolayı değil mi?" sorusuyla karşılık verdi

Giriş Tarihi: 1.7.2020 22:26 Son Güncelleme: 1.7.2020 22:27 ABONE OL
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: İzlemek hep en kolayı değil mi?
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Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: İzlemek hep en kolayı değil mi?
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