Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Çin'deki yeni virüs ile ilgili çarpıcı açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de pandemi yapma riski olan yeni grip virüsü 'G4 H1N1'in domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğinin bildirildiğini belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün 'G4 H1N1', domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama...

Uzmanlar açıkladı! Vücudu temizleyen etkili besin...

Maydanozun sapını ayıklıyoruz ama faydası inanılmaz

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetikli çıktı! Deren Talu'nun estetiksiz halini görenler tanımakta zorlandı!