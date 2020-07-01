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: Bilim Kurulu Üyesi 'dan Çin'deki yeni virüs ile ilgili çarpıcı açıklama

: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. , maske, mesafe ve hijyen kurallarına bağlı kalınması çağrısında bulundu. Kara, Çin'den gelen yeni virüs haberi ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Kara'nın Twitter'daki o paylaşımı...

DHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 10:49 Son Güncelleme: 1.7.2020 11:03 ABONE OL
Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Çin'deki yeni virüs ile ilgili çarpıcı açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de pandemi yapma riski olan yeni grip virüsü 'G4 H1N1'in domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğinin bildirildiğini belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün 'G4 H1N1', domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama...

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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Çin'deki yeni virüs ile ilgili çarpıcı açıklama
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