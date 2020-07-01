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: Bir bir yok oluyorlar! 'da yürekleri sızlatan manzara...

: 'da doğa kirliliği sürüyor. Riva Deresi, Aydos Gölü derken, gölünde de büyük facia yaşanıyor. Binlerce balığın öldüğü göl havadan görüntülendi. Gölün üzerini siyah bir tabaka kaplarken, eski güzelliğinden eser kalmadığı görüldü. Görüntüler vatandaşların içini acıttı.

İHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 13:32 Son Güncelleme: 1.7.2020 13:39 ABONE OL
Son dakika: Bir bir yok oluyorlar! İstanbul'da yürekleri sızlatan manzara...

Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Gölü, önceki yıllarda masmaviyken şu an kirlilik nedeniyle siyah renge büründü. Yüzeyi adeta siyah bir örtü ile kaplanan göl drone ile havadan görüntülendi.

Son dakika: Bir bir yok oluyorlar! İstanbul'da yürekleri sızlatan manzara...

Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Gölü önceki yıllarda masmaviyken, şu an yüzeyi adeta siyah bir örtü ile kaplanmış durumda. Havadan çekilen görüntülerde gölün Altınşehir tarafında kalan kıyı şeridinde kirlilikten dolayı yer yer kahverengi olduğu görülürken, bazı kısımlarının ise siyah renge büründüğü görüldü.

Son dakika: Bir bir yok oluyorlar! İstanbul'da yürekleri sızlatan manzara...

Çevredeki vatandaşlar ise gördükleri manzaradan rahatsız olduklarını belirtti. Uzmanlar, balık ölümlerinin oksijen eksikliğinden dolayı olabileceğini belirtti. Siyaha bürünen göl drone ile havadan görüntülendi.

Son dakika: Bir bir yok oluyorlar! İstanbul'da yürekleri sızlatan manzara...

"KİRLİLİK ALTINŞEHİR'E KADAR UZANIYOR"

20 yıldır 'de oturan Hamza Keme, "Bu kirliliğe ilk defa şahit oluyorum. Hiç bu kadar kirli görmemiştim. Küçükçekmece merkezden tutun Altınşehir'e kadar bu gölün kirliliği uzanıyor. Son bir, bir buçuk yıldır bu gölün kirlenmesinin sebebinin kim buluyorsa bulsun bir an önce. Ölü balıkları gördünüz biz bunları yiyorduk burada ama şuan bırakın yemeyi gölün kenarında oturamıyoruz. Göldeki karartıyı çevredeki tüm insanlar görüyor" dedi.

Son dakika: Bir bir yok oluyorlar! İstanbul'da yürekleri sızlatan manzara...

"EN KISA ZAMANDA ÖNLEM ALINMALI"

'de çalışan Murat Bertan, "İki, iki buçuk yıldır buradayım ama gölü ilk defa böyle görüyorum. Balıklarında telef olduğunu ilk defa görüyorum. Bazen dalgalanıyor rengi değişiyor ama böyle görmedim hiç içler acısı bir durum. En kısa zamanda önlem almaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Son dakika: Bir bir yok oluyorlar! İstanbul'da yürekleri sızlatan manzara...
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Son dakika: Bir bir yok oluyorlar! İstanbul'da yürekleri sızlatan manzara...
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