Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski subaya 6 yıl 3 ay hapis

Son dakika: 'te sanığı eski subaya 6 yıl 3 ay hapis

'te /'ye yönelik davada, eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

AA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 14:02 Son Güncelleme: 1.7.2020 14:03 ABONE OL
Son dakika: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski subaya 6 yıl 3 ay hapis

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Gökhan B, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın mahrem imamlarca ankesörlü hatlardan arandığını, örgütün askeri yapılanması içerisinde "öğrenci" konumunda yer aldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eski subay sanık Gökhan B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski subaya 6 yıl 3 ay hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA