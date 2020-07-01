Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kilis’te 7 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika: ’te 7 yakalandı

'te, polis ve jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, Suriyeli 7 yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 10:16 Son Güncelleme: 1.7.2020 10:17 ABONE OL
Son dakika: Kilis’te 7 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine Tırıklı Mahallesi'ndeki Suriye uyruklu H.H.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye uyruklu kaçak göçmenler M.A., M.A.C. A.S. ve N.H. yakalanarak, gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerinin, Küplüce köyünde şüphe üzerine durdurduğu Suriyeli Ğ.H.'nin aracında da C.H. H.A. ile H.İ. isimli kaçaklar yakalandı.
Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. H.H. ve Ğ.H. ise ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kilis’te 7 kaçak göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA