ABD’de koronavirüs vaka sayısındaki artış korkuttu!

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de 24 saatte 52 bin 898 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Alaska, Arizona, Kaliforniya, Georgia, Idaho, Oklahoma, Güney Carolina ve Teksas eyaletlerinde rekor vaka sayılarına ulaşıldığı, ABD'nin farklı eyaletlerinde de durumun ciddileştiği belirtildi.



TRUMP: ÇOK YAKINDA BİR AŞIYA SAHİP OLACAĞIZ



ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business'a yaptığı açıklamada, "Çok yakında bir aşıya sahip olacağımızı düşünüyorum" derken, aynı zamanda süreci iyi yönettiklerini de ifade etti.



ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ülke genelinde yeterli önlemlerin alınmaması durumunda günlük vaka sayısının 100 bine kadar çıkabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.



Ülke genelinde vaka sayısı 2 milyon 779 bin 953'e ulaşırken 130 bin 798 kişi ise hayatını kaybetti.