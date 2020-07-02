Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: 2 kişi adliyeye sevk edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili şüpheliler dün itibarıyla gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çirkin paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları tespit edildi. Yapılan soruşturmada İstanbul'da 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltında olan 5 kişiden dördü serbest bırakılırken, 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Bakan Albayrak’a hakaret eden 4 şahsın işlemleri tamamlandı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Albayrak ailesine yapılan çirkin saldırılara tepki ve sosyal medyaya boykot!