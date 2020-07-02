Ankara Valiliği'nden SON DAKİKA kararı: 15 gün süreyle yasaklandı!

Ankara Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında salgın gerekçesiyle kentte her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşün 15 gün süreyle kısıtladığı duyuruldu.

SALGIN HIZINI ENGELLEMEK İÇİN...

Yapılan açıklama "Ankara'da Covid-19 vaka sayılarında son günlerde maalesef artış yaşanmaktadır. Salgının yayılma hızının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğunun ve diğer kısıtlamaların yanısıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlandırıldı" denildi.

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