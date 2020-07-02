Son dakika haberi: Ayasofya duruşması sona erdi! Ayasofya ibadete açılacak mı? Türkiye, Ayasofya için Danıştay'dan çıkacak kararı bekliyor

Ayasofya'nın statüsü için karar günü geldi. Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın karar duruşması bugün gördü.. Edinilen son dakika habere göre; Danıştay 10. Dairesi'nde görülen tarihi duruşmada, davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin iddiaları dinledi. Ayasofya duruşması sona erdi! Mahkeme heyeti kararı açıklamadı! Karar daha sonra yazılacak. İşte son dakika haberin detayları...
Ayasofya'nın tekrardan ibadete açılmasına ilişkin Danıştay 10. Dairesinde görülen dava tamamlandı. Mahkeme, kararı daha sonra açıklamak üzere duruşmaya son verdi.
Son Dakika Haberi: Danıştay Ayasofya kararını verdi! Ayasofya kararı ne zaman duyurulacak? | Video
İPTAL EDERSE TEKRAR CAMİ OLACAK
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Danıştay savcısı, görüşünde, Ayasofya'nın müze olarak kullanılmasının idarenin takdir yetkisinde kapsamında olduğunu ve hukuka aykırılık bulunmadığını kaydetmişti. Ancak savcı görüşünün karar üzerinde bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Daire, Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve söz konusu kararı iptal ederse, Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar cami yapılmasının önü açılmış olacak.
Son Dakika Haberi: Danıştay'da tarihi gün! Ayasofya bugün ibadet açılacak mı? | Video
KARARIN 30 GÜN İÇİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKİYOR
İdare Yargılama Usulü Kanunu uyarınca, Danıştay 10. Daire, Bakanlar Kurulu kararının iptaline hükmeder ve bu karar kesinleşirse, kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekecek. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararların sonuçları" başlıklı 28. maddesinde, "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez" deniliyor.
HUKUK MÜCADELESİ 2005'TE BAŞLATILDI
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için hukuk mücadelesini 2005'te başlattı. Davayı inceleyen Danıştay 10. Dairesi, 31 Mart 2008'de Ayasofya'nın müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek, davanın reddine karar verdi. Bu karara yapılan itirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da 10 Aralık 2012'de dairenin kararını onadı. Davacının karar düzeltme talebi de Kurul tarafından 6 Nisan 2015'de reddedildi. Böylece Ayasofya'nın müze olarak kullanılmasına devam edildi. Ancak hukuk mücadelesini bırakmayan dernek 2016'da, Danıştay 10. Dairesi'ne yeni bir dava açtı. Söz konusu dava kapsamında Daire, Ayasofya'nın statüsüne ilişkin nihai kararını verecek.
Ayasofya'yı müzeye dönüştüren 1934'teki kararnamedeki Atatürk imzası sahte mi? | Video
AYM YETKİSİZLİK NEDENİYLE KABUL EDİLEMEZ BULDU
Dernek 2015'te de Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde, Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesinin din ve vicdan hürriyetini ihlal ettiği belirtildi. 13 Eylül 2018'de kararını açıklayan AYM, başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez buldu.
TÜM TÜRKİYE BU KARARI BEKLİYOR
Tarihi karar öncesinde Siirt'ten Edirne'ye, Kars'tan Sivas'a kadar 16 şehirde Ayasofya ile ilgili vatandaşın nabzını tutuldu. Danıştay'a "Ayasofya'yı aç esaret bitsin" çağrısı yapan vatandaşlar, fethin sembolü olan camide secdeye varmak için sabırsızlanıyor.
İşte vatandaşların Ayasofya yorumları:
*Ayasofya yüreğimizde bir yara. Ne zaman cami olarak açılır, Ayasofya'da namaz kılarız işte o zaman o yara kapanır.
*Cami olsun ibadete de açılsın. Açıldığı gün Kars'tan geleceğim, namazımı kılacağım Allah'ın izniyle.
*Ayasofya hem Türk milletinin, hem İslam aleminin tarihidir.
*Ayasofya'da secde ettiğimizde başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir inşallah.
*İşte bu sebepten dolayı Ayasofya'nın açılması Türkiye'yi Türklerin yönettiğinin kanıtı olacak.
*Bizleri bu coğrafyadan silmek isteyenlere, bizleri Doğu Akdeniz'de tehdit edenlere Ayasofya'nın açılması güzel bir cevap olacaktır.