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'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüs ile yaşam mücadelesi veren hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 2.7.2020 21:51 ABONE OL
Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronovirüse yakalanan hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Dilek Hemşire 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için minnettarız" İfadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı
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