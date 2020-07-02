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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan 'a ziyaret! Böyle karşılandı

Son dakika haberi: Başkan , 4 ay aradan sonra ilk yurtdışı ziyaretini 'a gerçekleştiriyor. Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 15.35'te Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Erdoğan ziyaretinde bölgesel konular, ekonomik ilişkiler ve uluslararası meseleleri ele alacak.

AA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 15:53 Son Güncelleme: 2.7.2020 16:14 ABONE OL
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret! Böyle karşılandı

Başkan 'ı, Doha Eski Uluslararası Havalimanı'nda Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı.

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret! Böyle karşılandı

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da 'a geldi.

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret! Böyle karşılandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini 'a gerçekleştiren Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret! Böyle karşılandı

Erdoğan'ın, Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geleceği görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret! Böyle karşılandı
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