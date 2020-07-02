Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bismil AK Parti İlçe Başkanlığına saldırıyla ilgili yeni gelişme! 6 kişi tutuklandı

Bismil AK Parti İlçe Başkanlığına saldırıyla ilgili yeni gelişme! 6 kişi tutuklandı

'ın Bismil ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen molotofkokteylli saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 14:13 Son Güncelleme: 2.7.2020 14:14 ABONE OL
Bismil AK Parti İlçe Başkanlığına saldırıyla ilgili yeni gelişme! 6 kişi tutuklandı

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca AK Parti İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen molotofkokteylli saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan A.T. (16), Y.Ö. (18), B.S. (17), M.Ç. (16), M.S. (16) ve İ.A. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlı tutuklandı.

- Olay

AK Parti İlçe Başkanlığı binasına 28 Haziran'da molotofkokteyli saldırının ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerce kullanılan metruk binada yapılan aramada, 8 molotofkokteyli ele geçirilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Bismil AK Parti İlçe Başkanlığına saldırıyla ilgili yeni gelişme! 6 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA