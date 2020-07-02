‘Bunun sorumlusu nefret diline yolu açan siyasiler’

SETA Medya Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. İsmail Çağlar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 1 günlük çocuğunun hedef alındığı alçak sosyal medya saldırısını değerlendirdi.Sosyal medya şirketlerinin umursamaz tavrı, 'yanıma kar kalır' düşüncesini güçlendirdi.Siyasilerin dilleri, Bakan Albayrak'ı hedef alan sözleri bu saldırılara çanak tuttu.Gezi kalkışması ile küfür meşrulaştırıldı. Edepsizlikler orada zeka ve mizah ürünü olarak görüldü. Gezi'den itibaren anamuhalefet partisi liderinin, sözcülerinin tavırlarına bakın. Onların yaydıkları nefret dilleri, Sayın Bakan'ın ve eşi hanımefendinin bebeklerine küfür olarak karşımıza çıkıyor.