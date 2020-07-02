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Diyarbakır- uçağında korona virüs paniği

Diyarbakır- seferi yapan yolcu uçağında korona virüs paniği yaşandı. Diyarbakır'dan havalanarak Ankara'da iniş yapan uçakta ismi öğrenilemeyen bir kişi, korona virüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 14:37 ABONE OL
Diyarbakır-Ankara uçağında korona virüs paniği

Edinilen bilgiye göre, saat 11.10'da Diyarbakır-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, Diyarbakır Havalimanından havalandı. Yolculuk sırsında fenalaşan bir kişiye müdahale eden görevliler, durumu Ankara Esenboğa Havalimanına bildirdi. Uçağın iniş yapmasıyla birlikte havalimanında bekleyen sağlık ekipleri gerekli önlemlerini aldı.

Uçağın iniş yapmasıyla birlikte özel kıyafetli filyasyon ekiplerini karşılarında gören diğer yolcular panik yaşadı. Yolcular, yaklaşık 30 dakika boyunca uçaktan bekletilirken, korona virüs taşıdığı düşünülen şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı.

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Diyarbakır-Ankara uçağında korona virüs paniği
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