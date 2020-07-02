Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Haftanin ve Zap böyle vuruldu

Haftanin ve Zap böyle vuruldu

İHA’larla tek tek belirlenen terör hedefleri, 40 kilometre etkili mesafeye sahip T-155 Fırtına Obüsleri tarafından yoğun ateş altına alındı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
Haftanin ve Zap böyle vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap Vadisi ile Gare, Avaşin- Basyan, Hakurk, Metina'da başlattığı "Pençe-Kaplan Harekatı" sürüyor. Bölgede yapılan keşif ve gözetlemeler ile İHA'larla daha önceden belirlenen terör hedefleri, sınırın sıfır noktasından, 40 kilometre etkili mesafeye sahip T-155 Fırtına Obüsleri tarafından yoğun ateş altına alındı. Gece ve gündüz etkili bir şekilde vurulan hedefler imha edilirken, obüs toplarının düştüğü bölgede şiddetli patlamalar yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin ve Zap Vadisi'nde hedefleri imha eden T-155 Fırtına Obüsleri'nin, görüntülerini paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Haftanin ve Zap böyle vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA