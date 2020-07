Kalbi kararmış alçaklardan hesap soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8.torunu Hamza Salih, kızı ve ailesiyle ilgili sosyal medya hesaplarından atılan ahlaksız tweet'lerelere büyük tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına videokonferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:Bazı konular var ki inanı bana üzerinde konuşmak bile insanın kalbini acıtıyor. Aile olarak birkaç gündür işte böyle can acıtıcı bir meseleyle karşı karşıyayız. Önceki gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Rabbim cümle evlatlarımızla birlikte Hamza Salih'e de hayırlı, sağlıklı, uzun bir ömür nasip etsin.Berat Bey, evladının doğumunun sevincini yazdığı bir sosyal medya mesajıyla kamuoyuyla paylaştı. Bu mesajın altına on binlerce kişi tebriklerini ve iyi dileklerini ifade eden yorumlar yazdı. Ancak sayıca az da olsa bırakınız ahlakı, namusu, haysiyeti; insanlıktan dahi nasibini almamış, kalbi kararmış bazı alçaklar içlerindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. Yargı ve emniyet teşkilatlarımız hemen harekete geçip bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespite etmeye ve işlem yapmaya başladı.Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde bu 'esfeli safilinlerin(sefillerin en sefili)' her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız. Benzer saldırıları farklı vesilelerle daha önce de yaşamamıştık. Son yıllarda bu tür ahlaksızlıkların artmasında hem mecraların kontrolsüzlüğünün hem de organize saldırıların kolaylaşmasının rolü vardır.Youtube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara niçin karşı olduğumuzu anlıyor musunuz? İşte bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için. Bunlar, ahlak sahibi değil. Biz ahlakı yüce, medeniyet değerleri yüce bir milletin torunlarıyız, evlatlarıyız. Bu millete layık olmayan bu gelişmeleri yaşamak istemiyoruz, görmek istemiyoruz.Burada üzerinde durmamız gereken asıl konu, medya ve özellikle sosyal medya mecralarının nasıl olup da böyle bir kokuşmuşluğun aracı haline dönüştükleridir. Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlarının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun içinde bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz."Unutulmamalıdır ki bizim ailemizin başına gelenleri 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti devleti bireyinin her biri yaşayabilir. İnternet mecralarını kullananlar suç işleme konusunda layüsel değildir. Milletimize karşı sorumluluklarımız bu doğrultuda gereken mekanizmaları kurmayı ve işletmeyi gerektiriyor. Amerikalısı, Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken 83 milyon Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalması kabul edilemez. Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeliyle adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Buradan Adalet Bakanlığımıza, Meclis grubumuza ve ilgili tüm kurumlarımıza konuyla ilgili düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemin bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağımızı ümit ediyorum. Türkiye'ye karşı çifte standart uygulayanları da kendi ilkesizleri ve onursuzluklarıyla baş başa bırakacağız.Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Konya'da yaşayan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an'ı parmaklarıyla ezberleyen, zihnine ve kalbine nakşeden Ravzanur, azmiyle bize hayatta engelin olmadığını gösterdi. Ravzanur'a tüm eğitim hayatında başarılar dilerim" ifadesini kullandıBaşkan Erdoğan, bazı sosyal medya platformlarıyla ilgili açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır yurtdışı seyahatlerini erteleyen Başkanı Erdoğan, bugün Katar'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.BaşkanErdoğan'ın sosyal medya düzenlemesiyle ilgili sözlerini çarpıtarak 'Sosyal Medyama dokunma' etiketiyle Twitter'da algı mühendisliğine soyunanlar terör estirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Milletimize ve değerlerimize düşmanlıkta sınır tanımayan bazı kesimlerin, yasaklara ve baskılara karşı yıllarca mücadele etmiş Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir. Cumhurbaşkanımızın sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamaları bağlamından koparıp çarpıtmaya kalkışanlara, iki yüzlü davranan sosyal medya şirketlerinin yanında duranlara hiç şaşırmadık.