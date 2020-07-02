Meclis’te başkanlık seçimi süreci başlıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle 27. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için süreç başlıyor. Meclisin yeni başkanının seçimi için adaylık süreci bugün başlayacak. Adaylar, başvurularını 5 gün içinde Meclis Başkanlığı'na sunacak.TBMM Genel Kurulu, 7 Temmuz Salı günü yeni TBMM Başkanı'nı seçmek üzere toplanacak. Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.