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Millet Bahçesi’ne adım adım!

, yapımına devam eden Millet Bahçesi’nin çalışma projesini paylaştı. Elvan, “Dünya güzeli şehrimize yakışacak bir eser... Mersin Millet Bahçemizde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda milletimizin hizmetinde olacak” dedi

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 21:37 Son Güncelleme: 2.7.2020 21:41 ABONE OL
Mersin Millet Bahçesi’ne adım adım!

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından Mersin'de yapımına devam eden Mersin Millet Bahçesi'nin çalışma projesini paylaştı. Elvan, "Dünya güzeli şehrimize yakışacak bir eser... Mersin Millet Bahçemizde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda milletimizin hizmetinde olacak" dedi.

ÜÇ AY SONRA MERSİN MİLLET BAHÇESİ AÇILIYOR

Mersin Millet Bahçesi'nin çalışmalarını anlatan videoyu paylaşan Elvan, üç aylık çalışma sonrasında projenin tamamlanması sonrasında Mersin Millet Bahçesi'nin nasıl bir görünümü olacağını da videoda izleyenlere gösterdi.

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Mersin Millet Bahçesi’ne adım adım!
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