Mersin Millet Bahçesi’ne adım adım!

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından Mersin'de yapımına devam eden Mersin Millet Bahçesi'nin çalışma projesini paylaştı. Elvan, "Dünya güzeli şehrimize yakışacak bir eser... Mersin Millet Bahçemizde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda milletimizin hizmetinde olacak" dedi.

Dünya güzeli şehrimize yakışacak bir eser...

Mersin Millet Bahçemizde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda milletimizin hizmetinde olacak. pic.twitter.com/OOWjGHwMbK — Lütfi Elvan (@lutfielvan) July 2, 2020

ÜÇ AY SONRA MERSİN MİLLET BAHÇESİ AÇILIYOR

Mersin Millet Bahçesi'nin çalışmalarını anlatan videoyu paylaşan Elvan, üç aylık çalışma sonrasında projenin tamamlanması sonrasında Mersin Millet Bahçesi'nin nasıl bir görünümü olacağını da videoda izleyenlere gösterdi.