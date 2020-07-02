Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Mersin'de uyuşturucu tacirlerine operasyon! 3 kişi gözaltına alındı

'de tacirlerine operasyon! 3 kişi gözaltına alındı

'de ticareti yaptıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 08:42 Son Güncelleme: 2.7.2020 08:43 ABONE OL
Mersin'de uyuşturucu tacirlerine operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, Erdemli ve Silifke ilçe emniyet müdürlüklerinin iş birliğinde, turizm sezonu dolayısıyla bölgede uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, takip ettikleri bir aracı Erdemli ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 500 gram bonzai ele geçirildi. Konuyla ilgili S.T. ve S.Ş. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Polis, operasyonun devamında bir iş yerinde ise bir miktar bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirdi. İş yeri sahibi A.D.K. adlı kişi de gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de uyuşturucu tacirlerine operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA