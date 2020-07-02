Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 'ın kuzeyinde 'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

haberi: terör örgütü 'ya karşı operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 2 teröristin çıkan çatışmada silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 13:59 Son Güncelleme: 2.7.2020 14:02 ABONE OL
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı 2 teröristin çıkan çatışmada silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk'ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Terör örgütü PKK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA