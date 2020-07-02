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: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan açıklaması

haberine göre; AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, tartışmaları ile ilgili net konuştu. Kurtulmuş, erken seçimin söz konusu olmadığını belirtti, seçimlerin zamanında olacağını söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 13:12 ABONE OL
Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, erken seçim söylentilerini reddetti. Kurtulmuş, konuya dair net konuştu, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Kurtulmuş konuya dair yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de erken seçim diye bir gündem yoktur. Türkiye Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi belirlenen tarihlerde yapılacaktır. 2023'te seçimi çok rahat alacak bir şekilde çalışmaları yürütmekteyiz. Allah'ın izniyle 2023'te başarılı bir seçimi idrak edeceğiz."

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Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
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