Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, erken seçim söylentilerini reddetti. Kurtulmuş, konuya dair net konuştu, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Kurtulmuş konuya dair yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de erken seçim diye bir gündem yoktur. Türkiye Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi belirlenen tarihlerde yapılacaktır. 2023'te seçimi çok rahat alacak bir şekilde çalışmaları yürütmekteyiz. Allah'ın izniyle 2023'te başarılı bir seçimi idrak edeceğiz."

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