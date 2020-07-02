Son dakika: Cenazede büyük panik! Bir anda yığıldı kaldı, tam 139 kişi birden...

Ayrıca, karantinaya alınan 139 kişinin, İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri ile aile hekimleri tarafından her gün aranarak, sağlıklarında herhangi bir değişim ya da salgının belirtilerinin olup olmadığı sorulacak ve bu bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi(FİTAS) üzerinden takip edileceği bildirildi.