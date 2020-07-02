HaberlerGündem HaberleriSon dakika: DSÖ'nün, 'Daha kötüsü gelmedi' açıklamasına uzman isimden yanıt gecikmedi: Hiçbir şeyi bilemediler...
Son dakika: DSÖ'nün, 'Daha kötüsü gelmedi' açıklamasına uzman isimden yanıt gecikmedi: Hiçbir şeyi bilemediler...
Son dakika: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü'nün, koronavirüs salgınında en kötüsünün henüz yaşanmadığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Ceyhan, "Bu onların, yanlış ikinci dalga öngörüsünden kaynaklanan bir olay. Ben daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum" dedi.