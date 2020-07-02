Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca, il il günlük koronavirüsü (Kovid-19) vaka sayıları hakkında bilgi verirken vaka sayısı artan ve azalan illeri de duyurdu. Son iki haftalık Covid-19 verilerini paylaşan Koca, bazı illerde dikkat çekici düzeyde artış olduğunu söylerken bazı şehirlerde ise düşüş olduğunun altını çizdi.
Vaka sayılarını azaltmanın önündeki engellerin bir kısmının, aşılması kolay engeller olduğuna işaret eden Bakan Koca, corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hakkında şu sözleri kullandı:
"Son iki hafta içinde 5 ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'dır. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır, Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın. Vaka sayısında istikrarlı şekilde azalma gösteren, tedbirleri uygulama başarısı ile örnek olan 5 ilimizi de anmak istiyorum, Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını yüzde 31,35, Balıkesir yüzde 21,72, Samsun yüzde 20,42, Kırşehir yüzde 20,27, Düzce yüzde 19,91 oranında azaltmıştır. Gümüşhane'de ise 2 haftadır hiç vaka görülmemiştir. Verdiğim bilgileri tüm şehirlerimizi kapsayacak şekilde diğer bazı kriterleri de içeren ayrıntılarıyla yarından itibaren Bakanlığımızın web sitesinde bulabilirsiniz."
Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi,
Vakaların %53.4'ü İstanbul'da tespit edilmiştir. Bir hafta içinde İstanbul'daki vakaların tüm vakalara oranı 51.16'dır.
ANKARA
GAZİANTEP
BURSA
KONYA
DİYARBAKIR
Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır; Gümüşhane
Öte yandan Gümüşhane'de 2 hafta içinde hiç vaka görüşmemiştir.
TUNCELİ
KARS
BURDUR
BARTIN
İstikrarlı şekilde azalma gösteren 5 ilimiz ise şöyle;
Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını %31.35 oranında azaltılmıştır.
Balıkesir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde %21.72 oranında azaltılmıştır.
Samsun günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.42 oranında azaltılmıştır.
Kırşehir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.27 oranında azaltılmıştır.
Düzce günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 19.91 oranında azaltılmıştır.
İSTANBUL
İstanbul, Ankara ve İzmir koronavirüs haritası Sağlık Bakanlığı'nın 'hayat eve sığar' uygulaması ile tüm illerimizin koronavirüs haritası görüntülenebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar koronavirüs haritasında yaşadığı bölgeleri araştırarak risk durumundaki son durumu merakla takip ediyorlar.. İşte illerimizdeki son durum ve ilçe ilçe koronavirüs haritası...
İSTANBUL
Son bir ayda İstanbul'da ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada ortalama vaka sayısı 620, son üçü günde ortalama vaka sayısı 610'du, düne göre baktığımızda bu sayı 700'leri geçti.
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
ANKARA
Son 1 ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son 1 haftada günlük ortalama sayısı 155, Son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
İZMİR
Son bir ayda İzmir'de günlük ortalama vaka sayısı 32 son bir haftada günlük ortalama sayısı 38 son 3 günde ortalama vaka sayısı 34.
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
İZMİR
BURSA
BURSA
BURSA
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
GAZİANTEP
GAZİANTEP
KONYA
KONYA
KONYA