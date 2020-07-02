Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca, il il günlük koronavirüsü (Kovid-19) vaka sayıları hakkında bilgi verirken vaka sayısı artan ve azalan illeri de duyurdu. Son iki haftalık Covid-19 verilerini paylaşan Koca, bazı illerde dikkat çekici düzeyde artış olduğunu söylerken bazı şehirlerde ise düşüş olduğunun altını çizdi.

CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI ARTAN VE AZALAN İLLER HANGİLERİ?

Vaka sayılarını azaltmanın önündeki engellerin bir kısmının, aşılması kolay engeller olduğuna işaret eden Bakan Koca, corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hakkında şu sözleri kullandı:

"Son iki hafta içinde 5 ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'dır. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır, Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın. Vaka sayısında istikrarlı şekilde azalma gösteren, tedbirleri uygulama başarısı ile örnek olan 5 ilimizi de anmak istiyorum, Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını yüzde 31,35, Balıkesir yüzde 21,72, Samsun yüzde 20,42, Kırşehir yüzde 20,27, Düzce yüzde 19,91 oranında azaltmıştır. Gümüşhane'de ise 2 haftadır hiç vaka görülmemiştir. Verdiğim bilgileri tüm şehirlerimizi kapsayacak şekilde diğer bazı kriterleri de içeren ayrıntılarıyla yarından itibaren Bakanlığımızın web sitesinde bulabilirsiniz."