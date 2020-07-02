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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

Son dakika haberi: tek tek açıkladı! virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. , güncel virüsü vaka sayısı hakkında bilgi verirken son iki hafta içerisinde vaka sayısı artan ve azalan illeri de tek tek duyurdu. Bakan Koca, corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan illeri açıklamasının yanında günlük ortalama vaka sayısı hakkında da bilgi verdi. Peki, corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri? İşte, son dakika haberinin detayları ve o iller...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 16:13 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamalarında bulundu. , il il günlük koronavirüsü (Kovid-19) vaka sayıları hakkında bilgi verirken vaka sayısı artan ve azalan illeri de duyurdu. Son iki haftalık Covid-19 verilerini paylaşan Koca, bazı illerde dikkat çekici düzeyde artış olduğunu söylerken bazı şehirlerde ise düşüş olduğunun altını çizdi.

CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI ARTAN VE AZALAN İLLER HANGİLERİ?

Vaka sayılarını azaltmanın önündeki engellerin bir kısmının, aşılması kolay engeller olduğuna işaret eden Bakan Koca, virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hakkında şu sözleri kullandı:

"Son iki hafta içinde 5 ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'dır. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır, Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın. Vaka sayısında istikrarlı şekilde azalma gösteren, tedbirleri uygulama başarısı ile örnek olan 5 ilimizi de anmak istiyorum, Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını yüzde 31,35, Balıkesir yüzde 21,72, Samsun yüzde 20,42, Kırşehir yüzde 20,27, Düzce yüzde 19,91 oranında azaltmıştır. Gümüşhane'de ise 2 haftadır hiç vaka görülmemiştir. Verdiğim bilgileri tüm şehirlerimizi kapsayacak şekilde diğer bazı kriterleri de içeren ayrıntılarıyla yarından itibaren Bakanlığımızın web sitesinde bulabilirsiniz."

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi,

Vakaların %53.4'ü İstanbul'da tespit edilmiştir. Bir hafta içinde İstanbul'daki vakaların tüm vakalara oranı 51.16'dır.

ANKARA

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

GAZİANTEP

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

BURSA

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

KONYA

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

DİYARBAKIR

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır; Gümüşhane

Öte yandan Gümüşhane'de 2 hafta içinde hiç vaka görüşmemiştir.

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

TUNCELİ

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

KARS

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

BURDUR

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

BARTIN

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İstikrarlı şekilde azalma gösteren 5 ilimiz ise şöyle;

Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını %31.35 oranında azaltılmıştır.

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

Balıkesir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde %21.72 oranında azaltılmıştır.

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

Samsun günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.42 oranında azaltılmıştır.

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

Kırşehir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.27 oranında azaltılmıştır.

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

Düzce günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 19.91 oranında azaltılmıştır.

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İSTANBUL

İstanbul, Ankara ve İzmir koronavirüs haritası Sağlık Bakanlığı'nın 'hayat eve sığar' uygulaması ile tüm illerimizin koronavirüs haritası görüntülenebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar koronavirüs haritasında yaşadığı bölgeleri araştırarak risk durumundaki son durumu merakla takip ediyorlar.. İşte illerimizdeki son durum ve ilçe ilçe koronavirüs haritası...

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İSTANBUL

Son bir ayda İstanbul'da ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada ortalama vaka sayısı 620, son üçü günde ortalama vaka sayısı 610'du, düne göre baktığımızda bu sayı 700'leri geçti.

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İSTANBUL

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İSTANBUL

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İSTANBUL

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İSTANBUL

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İSTANBUL

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İSTANBUL

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İSTANBUL

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İSTANBUL

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

ANKARA

Son 1 ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son 1 haftada günlük ortalama sayısı 155, Son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

ANKARA

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

ANKARA

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

ANKARA

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

ANKARA

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

ANKARA

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İZMİR

Son bir ayda İzmir'de günlük ortalama vaka sayısı 32 son bir haftada günlük ortalama sayısı 38 son 3 günde ortalama vaka sayısı 34.

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İZMİR

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İZMİR

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İZMİR

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İZMİR

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İZMİR

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

İZMİR

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

BURSA

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

BURSA

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

BURSA

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

DİYARBAKIR

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

DİYARBAKIR

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

GAZİANTEP

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

GAZİANTEP

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

KONYA

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

KONYA

Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?

KONYA

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Son dakika haberi: Bakan Koca tek tek açıkladı! Corona virüsü vaka sayısı artan ve azalan iller hangileri?
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