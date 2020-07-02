SON DAKİKA: MSÜ sınav sonuçları 2020 açıklandı! ÖSYM AİS ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı

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SON DAKİKA: MSÜ sınav sonuçları 2020 açıklandı! AİS ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı

’den binlerce adayın heyecanla beklediği son dakika açıklaması geldi. 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları erişime açıldı. ÖSYM öğrenci giriş ile adaylar MSÜ sınav sonuçları sorgulamaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar için heyecanlı bekleyiş sona ermiş oldu. ÖSYM’nin resmi internet sitesinden MSÜ sınav sonuçları sorgulama işlemini aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak yapabilirsiniz. İşte 2020 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 2.7.2020 17:40 Son Güncelleme: 2.7.2020 17:42 ABONE OL
SON DAKİKA | MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2020 ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama!

14 Haziran tarihinde yüz binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 2020 MSÜ sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Böylelikle, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde geleceğin komutanları arasında yer almak için sınava katılım gösteren adaylar MSÜ sınav sonucu ile bunu gerçeğe çevirip çeviremeyeceklerini hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebiliyor. Peki, 2020 MSÜ sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Detaylar haberimizde.

MSÜ KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK? TIKLAYINIZ!

MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK ? - TIKLA ÖĞREN

GÜNCEL 2020 MSÜ TABAN PUANLARI - TIKLA ÖĞREN

MSÜ KARA HARP OKULU HANGİ PUAN TÜRÜNE GÖRE KAÇ PUAN İSTİYOR? - TIKLA ÖĞREN

MSÜ KAZANMAK İÇİN KAÇ NET GEREKLİ? - TIKLA ÖĞREN

MSÜ HAVA HARP OKULU BÖLÜMLERİ NELERDİR? - TIKLA ÖĞREN

MSÜ DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ NELERDİR - TIKLA ÖĞREN

MSÜ SINAV SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI! ÖSYM AİS İLE SORGULAMA EKRANI

MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre beş gün erken açıklandı. ÖSYM sınavdan önce yaptığı duyuruda, sonuçların 7 Temmuz tarihinde açıklanacağını bildirmişti. Yaşanan bu son dakika gelişmesi üzerine, MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.

İşte, ÖSYM AİS ile 2020 MSÜ sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler;

SON DAKİKA | MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2020 ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama!

MSÜ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK? TIKLAYINIZ!

MSÜ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ KARA HARP OKULU HANGİ PUAN TÜRÜNE GÖRE KAÇ PUAN İSTİYOR? - TIKLA ÖĞREN

MSÜ KAZANMAK İÇİN KAÇ NET GEREKLİ? - TIKLA ÖĞREN

MSÜ HAVA HARP OKULU BÖLÜMLERİ NELERDİR? - TIKLA ÖĞREN

MSÜ DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ NELERDİR - TIKLA ÖĞREN

SON DAKİKA | MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2020 ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama!

MSÜ HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI TERCİH İŞLEMLERİ

2020-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

DİKKAT! Tercih yapmayan adaylar, Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır. 2020-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini belirlenen tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;
– Kara Harp Okulu (KHO),
– Deniz Harp Okulu (DHO),
– Hava Harp Okulu (HHO),
– Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
– Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
– Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
– Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
– Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
– Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 24. sayfa "f." maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir. Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

MSÜ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ KARA HARP OKULU HANGİ PUAN TÜRÜNE GÖRE KAÇ PUAN İSTİYOR? - TIKLA ÖĞREN

MSÜ KAZANMAK İÇİN KAÇ NET GEREKLİ? - TIKLA ÖĞREN

MSÜ HAVA HARP OKULU BÖLÜMLERİ NELERDİR? - TIKLA ÖĞREN

MSÜ DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ NELERDİR - TIKLA ÖĞREN

SON DAKİKA | MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2020 ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama!

MSÜ SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları 'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer
standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

SON DAKİKA | MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2020 ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama!

MSÜ PUAN HESAPLAMA

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları 'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

SON DAKİKA | MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2020 ÖSYM ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama!

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE KAÇ ÖĞRENCİ ALINACAK?

2019 yılında gerçekleştirilen MSÜ sınavına toplam katılan öğrenci sayısı 379 bin 796 olarak açıklanmıştı. Bir önceki yıl uygulanan sınava katılım sayısı ise 293 bin 423 idi. Katılım oranlarının puanları etkileyeceği düşünülse de sınavla ilgili yapılan yorumlar baraj puanlarının farklı yönde değişebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne alınacak öğrenci sayısıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da önceki yıl yapılan alım sayısı üzerinden tahmin yapmak gerekirse 3000-5000 civarında öğrenci alımı gerçekleştirileceği düşünülüyor.

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SON DAKİKA: MSÜ sınav sonuçları 2020 açıklandı! ÖSYM AİS ile Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı
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