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’tan emniyete kitap bağışı

Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
Yavuz Donat’tan emniyete kitap bağışı
SABAH yazarı Yavuz Donat kütüphanesindeki yüzlerce kitabını Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağışladı. Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çeşitli birimlerde görev yapan emniyet personeli Donat'ı Bodrum'da bulunan evinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Donat, kütüphanesindeki yüzlerce kitabını Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağışladı. Ayrıca kendi yazmış olduğu "Off The Record" adlı kitabı emniyetin kütüphanesi için imzaladı. Dilberoğlu Donat'a bağışından ötürü teşekkür etti.
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Yavuz Donat’tan emniyete kitap bağışı
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