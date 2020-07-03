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''207 millet bahçesi tamamlandığında, kişi başına düşen miktarı 15 metrekareye çıkacak''

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülke genelinde yapımına devam edilen 207 millet bahçesi tamamlandığında, kişi başına düşen miktarının 15 metrekareye çıkacağını açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 13:00 ABONE OL
''207 millet bahçesi tamamlandığında, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekareye çıkacak''

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülke genelinde yapımına devam ettiğimiz 207 millet bahçesi tamamlandığında kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekareye çıkacak, şehirlerimiz nefes alacak" denildi. Bakan Murat Kurum'da paylaşımı kendi hesabından paylaştı.

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''207 millet bahçesi tamamlandığında, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekareye çıkacak''
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