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4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı 2 teröristin çıkan çatışmada silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk'ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Bakanlık, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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4 terörist etkisiz hale getirildi
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