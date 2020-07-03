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Albayrak’ı hedef alan hesaplardan biri firarisinin

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Albayrak’ı hedef alan hesaplardan biri FETÖ firarisinin
Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen hesaplardan birinin, Konya'da 2017'de görülen FETÖ çatı davasındaki firari sanıklardan örgütte "bölge imamı" olan Onur İnceoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. İddianamede İnceoğlu'nun örgüte finans sağladığı, örgütle ilgili faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak Almanya'ya kaçtığı tespit edilen zanlının ByLock kullandığı tespit edilmişti. Almanya'daki sanık hakkında önce iade talebinde bulunulacağı, aksi durumda ise "kırmızı bülten" talepnamesi düzenleyeceği öğrenildi.
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Albayrak’ı hedef alan hesaplardan biri FETÖ firarisinin
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