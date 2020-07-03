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'de 1 terörist etkisiz

Milli sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Kuzey 'ta bölgesinde gerçekleştirilen operasyon ve ele geçirilen mühimmatlara ilişkin bilgilendirme yapıldı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 11:30 Son Güncelleme: 3.7.2020 11:37 ABONE OL
Avaşin'de 1 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında Avaşin'de etkisiz hale getirilen terörist ve ele geçirilen muhimmatla ilgili bilgi verildi. Açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Avaşin'de kahraman komandolarımız tarafından tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 1 terörist, 1 adet AK-47 P. Tf. ve 2 adet el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

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Avaşin'de 1 terörist etkisiz
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