Avaşin'de 1 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında Avaşin'de etkisiz hale getirilen terörist ve ele geçirilen muhimmatla ilgili bilgi verildi. Açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyi Avaşin'de kahraman komandolarımız tarafından tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 1 terörist, 1 adet AK-47 P. Tf. ve 2 adet el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Irak kuzeyi Avaşin'de kahraman komandolarımız tarafından tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 1 terörist, 1 adet AK-47 P. Tf. ve 2 adet el bombası ile birlikte etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/BnPsQsEHM7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2020

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