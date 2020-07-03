Başkan Erdoğan böyle karşılık verdi: Çayla geçiştirme, mantı mantı...

OPERASYONLARIMIZ DAHA SAĞLIKLI

İl başkanları toplantısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın terörle mücadele konusunda gelinen son noktaya ilişkin bir bilgilendirme yaptığı da öğrenildi. Akar, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan ve Pençe-Kartal harekâtlarıyla ilgili gelişmeleri anlattı. Terörle mücadelenin tavizsiz bir şekilde devam edeceğini ifade eden Bakan Akar, "İnlerine giriyoruz, girmeye de devam edeceğiz. FETÖ'cülerin temizlenmesiyle operasyonlarımız daha sağlıklı bir şekilde ilerliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından eksik kadroyla çalıştık. Normalde beş pilotun yapması gereken işi, bir kişi yapıyor. Pilotlarımız o kadar başarılı ki bir eksiklik hissedilmedi. Yani TSK'da adam sayısının azalması bizde bir sorun oluşturmadı" dedi.