Çirkin hakarette yeni gözaltılar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olmanın mutluluğunu sosyal medyada yayımladığı mesajla duyurmuştu. Ardından sosyal medya tetikçileri, yeni doğmuş bir bebek üzerinden Albayrak Ailesi'ne yönelik çirkin saldırıda bulundu. Polis de hesaplara ilişkin inceleme başlattı. Önceki gün İzmir, Kahramanmaraş ve Manisa'da birer, Antalya ve Mersin'de 2'şer, İstanbul'da ise 5 kişi gözaltına alınmış, Mersin'deki E.B. tutuklanmıştı. Gözaltılar dün de devam etti. İstanbul'da 2 kişi daha emniyete götürüldü. İstanbul'da Kürşad Zafer U. (34), Nazif S. (37), Fatma Makbule A. (33), Önder D. (36), Muammer K.(42) ve bir çocuk serbest kaldı. Tutuklanan Mehmet Fatih K.'nın (26) daha önce de Başkan Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındığı öğrenildi. Bir kişi ise halen aranıyor. Erzurum'da adliyeye sevk edilen F.K. da tutuklandı.