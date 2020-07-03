KADEM, yeni eğitim setiyle şiddete karşı farkındalık oluşturacak

Gümrükçüoğlu, şiddetin psiko-sosyal, hukuki ve dini yönleriyle değerlendirildiği "Güven Toplumunun İnşası/Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" adlı eğitim setiyle vatandaşlarda farkındalık oluşturmaya yönelik projelerine ilişkin açıklamada bulundu. Toplumlar için vazgeçilmez bir ihtiyaç olan toplumsal huzur ve güven idealleri doğrultusunda farklı alanlarla birçok çalışma yaptıklarını ifade eden Gümrükçüoğlu, şiddetin önlenmesi ve engellenebilmesinin de bu alanlardan biri olduğuna işaret ederek, şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın önemini vurguladı.

Şiddeti önlemek için zihinsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirten Gümrükçüoğlu, şöyle konuştu:

"Sağlıklı bir zihniyet dönüşümü oluşması adına çalışmalarımız söylemlerden ibaret değil. KADEM olarak Türkiye'de bir ilke imza atıyor ve aslen kültürel değerlerimiz arasında da yer alan 'kadının ve erkeğin birbirinin dostu ve yardımcısı' olduğu inancını pekiştiren eğitimler veriyoruz. 'İki İnsan' projemiz bu anlamda göz bebeğimiz. Eğitimlerimize katılan pek çok kadın ailevi sıkıntılarına bu eğitimle çözüm bulduğunu söylüyor. Bununla birlikte şiddete maruz kalan kadınlar ve aileleri, derneğimize ulaşıp hukuki danışmanlık hizmetimizden faydalanabiliyor. Topluma mal olmuş davaların takibine katılarak kamuoyu vicdanını rahatlatan kararların çıkması için çalışıyoruz."

#KüfürsüzHayatMümkün diyerek iletişimde toplumsal değer ve yargılarımıza sahip çıkmanın ülkemize ve geleceğimize karşı bir sorumluluk olduğunu biliyoruz.



Herkesi bu sorumluluğu paylaşmaya ve kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz.pic.twitter.com/9NwTop9nk8 — Saliha Okur Gümrükçüoğlu (@SalihaOkurGmr) June 29, 2020

HERKESE KARŞI HER TÜRLÜ ŞİDDETE SON) DURUŞUMUZU GÜÇLENDİRECEĞİZ

Şiddeti, "kişilerin karşılaştığı bazı olumsuz durumlarda kendini ifade yöntemi olarak kullandığı marazi davranışlar" şeklinde tanımlayan Gümrükçüoğlu, şiddetin psikolojik, sözel, ekonomik ve fiziksel şiddet olarak farklı türlere ayrıldığını ve kişinin küçük yaşlarda aile içinde şiddet görme, küçük düşürülme, değer görmeme gibi durumlara maruz bırakılmasından kaynaklandığını belirtti. Gümrükçüoğlu, kadını, erkeği, genci ve yaşlısı ile herkesin huzur içinde yaşadığı, her türlü şiddetin son bulduğu güvenli bir toplum inşa etmenin herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu sebeple biz de üzerimize düşeni yaparak şiddetin psiko-sosyal, hukuki ve dini yönleriyle değerlendirildiği kapsamlı bir eğitim setini yoğun çalışmalar sonucunda bitirdik. 'Güven Toplumunun İnşası/Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları' isimli bu eğitim setiyle şiddeti açığa çıkaran sebepleri, şiddet türlerini ve şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerilerini alanında uzman isimlerin çalışmalarıyla bir araya getirdik. Hazırladığımız bu projeyle insanımızın şiddetin çeşitli yönlerden sebep ve sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirip kavrayabilmesini, böylelikle toplumda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Şiddetle mücadeleye verdiğimiz önem doğrultusunda 'herkese karşı her türlü şiddete son' duruşumuzu, yeni eğitim setimizle güçlendireceğiz. "

"ULAŞABİLDİĞİMİZ KADAR ÇOK FAZLA İNSANA ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Eğitim seti içerisinde ele alınan her başlığın, alanında uzman eğitmenler tarafından farklı iş, meslek, öğrenci, veli, STK mensuplarından oluşan gruplara genç-yaşlı, kadın-erkek demeden anlatılacağını belirten Gümrükçüoğlu, "Bu bağlamda, protokol anlaşmaları yapacağımız kurumlar, kuruluş, okullar ve 48 ildeki temsilciliklerimizde yüz yüze eğitimlerin yanında dijital mecralarda online eğitimler de hedefliyoruz. 2 Temmuz'da yaptığımız online lansmanla eğitimimiz başladı. Geçtiğimiz senelerde yürüttüğümüz 'İki İnsan' başlıklı eğitimimizi Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden yaklaşık 80 bin kişiye ulaştırmayı başardık. Bu eğitimimizde hedefimiz ise bu rakamın en az ikiye katlanması olacak. Ulaşabildiğimiz kadar çok fazla insana ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE ŞİDDETE KARŞI DURURSAK ONA ENGEL OLABİLİRİZ"

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, binlerce yıldır insanlığın maruz kaldığı şiddetin, çözümü en zor problemlerin başında geldiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"KADEM olarak toplumun her bir ferdini şiddete karşı mücadelede sorumlu görüyor ve bu sorumluluğu üstlenmeye davet ediyoruz. Şuna inanıyoruz ki ancak hep birlikte şiddete karşı durursak ona engel olabiliriz. Eğitim yoluyla kazanılan toplumsal bilinç ve duyarlılık sadece kişilerin kendilerini kontrol etmesini sağlamakla kalmaz, şiddete eğilimli kişiler arasında da otokontrol noktasında baskı unsuru oluşturur. Ayrıca bu eğitimi alan kişiler neyin şiddet neyin şiddet olmadığına dair gerekli bilgileri haiz olacaklar. Bunların yanında yaygın eğitim setimizle, şiddeti önlemeye dair çözüm yollarını da gösteriyoruz. Yakın, orta, uzak vadede toplum olarak bu yöntemleri hayatımızda etkin hale getirerek şiddetin köklenmesini engelleyebiliriz."