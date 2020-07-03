Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Patlamanın gizemini  AKİ çözecek

Patlamanın gizemini  çözecek

Hendek bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayı ile ilgili olarak Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 22:41 ABONE OL

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken 108 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor. Patlamanın neden gerçekleştiğine ilişkin çok yönlü araştırma devam ediyor.

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Afet Kriminal İnceleme (AKİ) ekipleri çalışma başlattı.
Fabrikada detaylı inceleme yapan ve delil toplayan AKİ ekiplerinin hazırlayacakları rapor patlamanın nedenine ışık tutacak. AKİ ekipleri, doğal afetler ya da patlama ve yangın gibi çoklu ölüm olaylarında görev yapıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Patlamanın gizemini  AKİ çözecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA