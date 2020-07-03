Sakarya'da patlama yaşanan fabrikayı ATV yıllar önce görüntülemişti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası onlarca itfaiye ve ambulans bölgeye sev edildi. UMKE ve AFAD'ın da bölgedeki çalışmaları sürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, içeride 150-200 civarı çalışan olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgeye geldi. Fabrikadaki patlamaların aralıklarla sürdüğü belirtilirken, 56 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi. DHA'nın aktardığına göre 2 kişi ise hayatını kaybetti.

ATV YILLAR ÖNCE GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Patlamanın yaşandığı fabrikanın arşiv görüntülerine A Haber ulaştı. Fabrika yıllar önce ATV ekiplernide görüntülenmişti. İşte o görüntüler;

Atv yıllar önce Sakarya'daki havai fişek fabrikasına gitmiş! | Video

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