Son dakika: Başkan Erdoğan: Salgın sonrası şekillenecek dünyanın yıldızı olarak Türkiye gösteriliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan salgın sonrası iki sektörün önemi öne çıkmıştır. Sağlık ve tarım... Güçlü tarım ve sağlık altyapımız sayesinde mücadeleyi kolayca göğüsledik. Birçok ülkeye destek verdik. Ülkeler temel ihtiyaçlarını karşılayamazken, biz öyle bir sıkıntı yaşamadık. Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülkedir." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Enerji ile birlikte bölgedeki üretime katkısı 21 milyar TL'yi bulacaktır. Dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan salgın sonrası iki sektörün önemi öne çıkmıştır. Sağlık ve tarım... Güçlü tarım ve sağlık altyapımız sayesinde mücadeleyi kolayca göğüsledik. Birçok ülkeye destek verdik. Ülkeler temel ihtiyaçlarını karşılayamazken, biz öyle bir sıkıntı yaşamadık. Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülkedir.

"18 YILDA 150 MİLYAR TL DESTEKTE BULUNDUK"

Sebze üretimi 25 milyon tondan 31 milyon tona çıkmıştır. Çiftçilerimize son 18 yılda yaklaşık 150 milyar lira tarımsal üretim desteğinde bulunduk. Tabii afet desteğine kadar her alanda çiftçimizin gücünü artıracak politikalar hayata geçirildi. Sera üretimini ülkemizin 72 iline yaydık. Türkiye meyve ve sebzede net ihracatcı konumdadır.

"SALGIN SONRASI YENİDEN ŞEKİLLENECEK DÜNYANIN YILDIZI TÜRKİYE OLARAK GÖSTERİLİYOR"

Süt üretimimiz 8.5 milyondan 23.5 milyon tona çıktı. GAP'ta sulama oranını yüzde 53'e çıkarttık. Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna dek tamamlanacak.

Konya'ya kazandırdığımız 11 milyarlık baraj ve su tesisi ile şehrimizin çehresini değiştirdik. Konyalılar da çalışkanlıkları ve yenilikçilikleri ile bunları geliştirdi. Konya, tarım ve sanayi üretiminin yanında ülkesinin istikbal ve istiklaline sahip çıkmasıyla da bilinir. Salgın dönemi sonrasında dünyadaki ekonomik düzenin yeniden şekillenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız olarak da Türkiye gösteriliyor.